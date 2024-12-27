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Sakarya'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne Ait Kamyonet Devrildi, 5 Memur Yaralandı

Sakarya'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne Ait Kamyonet Devrildi, 5 Memur Yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 orman muhafaza memuru hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5 orman muhafaza memuru hafif şekilde yaralandı.

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde E.E. (32) yönetimindeki 54 HL 061 plakalı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan orman muhafaza memurları E.E. (32), Ö.Ö. (27), S.K. (22) ve Ö.K. (26) yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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