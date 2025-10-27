Haberler

Sakarya'da Organize Suç Çetesi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, değişik suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar arasında bir cinayet şüphelisi de bulunuyor.

Sakarya'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Değişik suçlardan aranan ve Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığı öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, Tekirdağ'da bir şahsı 'öldürmeye teşebbüs' suçu ile İstanbul'da bir şahsa ait iş yeri ve araca el bombalı eylem sonrası firar eden kişi olduğu tespit edildi.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde değişik suçlardan aranan B.A., B.K., D.K. ve F.A. isimli 4 şüphelinin Sapanca'da bir bungalovda saklandığı tespit edildi. Yapılan baskında şüpheliler yakalanırken, kaldıkları adreste ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İş yeri ve araca el bombalı eylemden firariydi, bungalovda yakalandı

Şüphelilerden; D.K.'nın, 'askeri kanuna muhalefet' suçundan, B.A.'nın, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan, F.A.'nın ise, Tekirdağ'da bir şahsı öldürmeye teşebbüs ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yeri ve araca el bombalı eylemden dolayı firari olarak arandığı belirlendi. Operasyonun ardından B.A. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılırken, B.K. isimli şahıs tahkikat gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. D.K. ve F.A. ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
