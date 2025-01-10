Sakarya'da Okul Çıkışında Trafik İhlalleri Cezalandırıldı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından ilköğretim okulu önünde okul çıkışı yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 araca ve sürücüye 60 bin 823 TL ceza uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Erenler-Karapürçek yolu Ekinli Mahallesi'nde bulunan Ekinli İlköğretim okulu önünde okul çıkışı yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 araca ve sürücüye 60 bin 823 TL trafik idari para cezası uygulandı. - SAKARYA