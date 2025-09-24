Haberler

Sakarya'da Öğretmene Saldırı: Veli ve Arkadaşı Gözaltında

Sapanca Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin veli M.A. ve onun arkadaşı İ.K. tarafından dövülmesi sonucu, her iki şahıs gözaltına alındı. Sakarya Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya Valiliği ise saldırıyı kınayarak konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
