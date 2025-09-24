Sakarya'da Öğretmene Saldırı: Veli ve Arkadaşı Gözaltında

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, lisede eğitim veren öğretmeni döven veli ile arkadaşı, gözaltına alındı.

Sapanca Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okulun öğretmeni, M.A. isimli veli ve yakın arkadaşı İ.K. tarafından saldırıya uğradı. Söz konusu olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, M.A. ve İ.K.'yi gözaltına aldı.

Sakarya Valiliği ise saldırıyı kınayarak konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti. - SAKARYA