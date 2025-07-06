Sakarya'da Öğrenciler Uygunsuz Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alındı

Sakarya'da Öğrenciler Uygunsuz Paylaşım Nedeniyle Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'daki bir kız yurdunda pornografik film izleyip bunu sosyal medyada paylaşan iki öğrenci gözaltına alındı. G.T. serbest bırakılırken, H.D. adli kontrolle serbest bırakıldı ve yurtlarından uzaklaştırıldılar.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda pornografik film açarak sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 2 kız öğrenciden biri adli kontrolle, diğer ise mahkemeye kararıyla serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda dizüstü bilgisayarda pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan G.T. ve H.D. isimli öğrencilerin yaptığı belirlenirken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kızlardan nöbetçi mahkeme G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdumuzda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçmiş, ilgili öğrenciler gözaltına alınmıştır. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme, G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bırakmıştır. Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrenci için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24/3 maddesine göre de öğrencilere soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu

Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık

Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'nin kilit isminden yeşil ışık
Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli

Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.