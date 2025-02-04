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Sakarya'da Ocak Ayında 165 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya'da Ocak Ayında 165 Bin Araç Kontrol Edildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, ocak ayında 165 bin 800 aracı denetleyerek 928 aracı trafikten men etti. Ayrıca, 20 traktör sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden ceza uygulandı. Denetimlerde toplam 94 trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 165 bin 800 aracı kontrol etti. 928 araç ve 223 sürücü trafikten men edilirken, 20 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı ocak ayı içerisinde 165 bin 800 araç kontrol edildi. 5 bin 293 araca işlem yapılan denetimler neticesinde 928 araç ve 223 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen 2 bin 334 traktörün 20 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 69 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile ocak ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 1 ölümlü, 43 yaralamalı ve 50 maddi hasarlı olmak üzere toplam 94 trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 74 vatandaş yaralandı. 4 bin 478 motosikletin de denetlendiği uygulamalarda 156 sürücüye cezai işlem uygulandı, 57 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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