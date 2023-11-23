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Sakarya'da nitelikli hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Sakarya'da nitelikli hırsızlık suçundan 47 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü tutuklandı.

Sakarya'da nitelikli hırsızlık suçundan 47 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, "nitelikli hırsızlık" suçundan 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.S. (25) yakalandı. Hükümlü, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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