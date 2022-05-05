Son dakika haber! Uyuşturucuyla mücadelede 17 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Uyuşturucuyla mücadelede 17 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Uyuşturucuyla mücadelede 17 şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'da polis ekiplerince nisan ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince nisan ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 122 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 122 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 3 kilo 694 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 708 gram esrar, 605 gram metamfetamin, 659 ecstacy hap, 5 gram kokain, 17 gram afyon sakızı, 4 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yozoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title