Sakarya'da Nehirde Ceset Bulundu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde nehirde balık tutmaya giden bir vatandaş cesetle karşılaştı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Ferizli ilçesi Seyifler Mahallesi'nde nehirde balık tutmaya giden bir vatandaş, suda hareketsizce yatan bir şahsı gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cesedin kime ait olduğu bilinmezken olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA