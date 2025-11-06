Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 25 Bin 750 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik polislerinin durdurmaya çalıştığı ve kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalanan 3 şüphelinin aracında 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp kaçmaya başladı. Kilometrelerce yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan V.K. (24), K.K. (28) ve B.A. (32) isimli 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi. Araçta yapılan aramada ise 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA