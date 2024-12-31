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Sakarya'da Müzisyen Koca Eşini Öldürdü

Sakarya'da Müzisyen Koca Eşini Öldürdü
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Kaynarca ilçesinde, 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldüren müzisyen koca İ.K. tutuklandı. Olayın detaylarına göre, I.K., eşi Simge Kodalak'ı gölet kenarında itiraf ederek öldürdüğünü söyledi. Kadının cesedi, boyun bölgesinde delici alet yarası ile bulundu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşini öldüren müzisyen koca tutuklandı.

Olay, dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında emniyete gelen İ.K. (42), eşi Simge Kodalak'ı (31) Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma sonucunda boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi. Eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak ise Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli koca ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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