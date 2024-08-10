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Sakarya'da motosikletli otomobile çarptı, sürücü yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletli sürüklenerek otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletli sürüklenerek otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ADA 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mensure O., cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen Gülçin K. idaresindeki 06 BZ 6360 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Motosiklet sürücüsünün kaskı yerinden fırladı

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan otomobile, motosikletin sürüklenerek çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsünün kaskının yerinden fırladığı ve kazayı gören çevredeki vatandaşların bölgeye koştuğu anlar da anbean görüntülerde yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet sakarya Akyazı 3.Sayfa Güncel Haberler

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