Sakarya'da Motosikletli Genç Tehlikeli Manevralarıyla Olay Yarattı

Sakarya'da Motosikletli Genç Tehlikeli Manevralarıyla Olay Yarattı
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18 yaşındaki motosiklet sürücüsü D-650 karayolunda tehlikeli hareketler yaparken cep telefonu kamerasına yakalandı. Jandarma müdahelesi sonrası sürücüye ağır para cezası verildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Sakarya'da motosikletiyle D-650 karayolunda adeta ölümle dans eden 18 yaşındaki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kadın yolcunun 'Adam akıllı ceza kesilsin' diyerek isyan ettiği anlar, jandarmayı harekete geçirdi. Kısa sürede tespit edilen ve hakkında adli işlem başlatılan sürücüye idari para cezası uygulanarak, motosikleti trafikten men edilip, ehliyeti süresiz iptal edildi.

D-650 karayolunun Adapazarı-Karasu kesiminde 54 ACU 042 plakalı motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce o şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar, bir otomobilde yolcu olarak bulunan kadın tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadın videoda, "Ne yapıyor bu. Görüntüsünü çekiyorum. Bu kişiye adam akıllı ceza kesilsin de aklı başına gelsin. Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin başını da yakıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Tehlikeli şovu pahalıya patladı

Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, kısa süre içerisinde motosikletin sahibini tespit etti. Kimliği tespit edilen E.A.'ya (18) ' Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kural ihlalleri yaptığı tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 7 bin 313 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.A.'nın sürücü belgesi süresiz iptal edilerek, motosikleti trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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