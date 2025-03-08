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Sakarya'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Suçladı

Sakarya'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Suçladı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sinyal vermeden park yerinden çıkan otomobile motosiklet çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın, motosikletliyi suçladı. Kaza anı kask kamerasında kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sinyal vermeden park yerinden çıkan otomobile motosiklet çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü kadın, "Döndüğümü görmüyor musun? Çok da yavaş dönüyorum" diyerek motosikletliyi suçladı.

Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sinyal vermeden park yerinden çıkan ve 'U' dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosiklet çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü kadın, "Döndüğümü görmüyor musun? Kör noktamda kaldın, çok da yavaş dönüyorum" diyerek motosikletliyi suçladı. Yaşanan kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin sinyal vermeden park yerinden çıkan otomobile çarpması, motosikletli ile kadın otomobil sürücüsü arasında geçen diyaloglar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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