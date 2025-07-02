Sakarya'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetimler Sıklaştı

Sakarya'da jandarma ekipleri yaz aylarında artan motosiklet kullanımıyla birlikte meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde bin 959 sürücü ve araca eksiklik ve kural ihlali sebebiyle işlem uygulanırken kazaların yüzde 94'lük bölümünün kask ile koruyucu ekipman kullanılmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timlerince 2025 yılı içerisinde trafik güvenliğini sağlamak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla toplam 16 bin 466 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde bin 959 sürücü ve araca eksiklik ve kural ihlali sebebiyle işlem uygulandı. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan işlemlerde, bin 94 sürücüye kask takmamaktan, 56 sürücüye abart egzoz ile çevreyi rahatsız etmekten, 34 sürücüye karayolunda tehlike oluşturan akrobatik hareketler yapmaktan, 26 sürücüye karayolu üzerinde yarış düzenlemekten, 183 sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 383 araç ile 448 sürücü trafikten men edildi.

Motosiklet kazalarının yüzde 94'ü kask ve koruyucu ekipman kullanılmamasından kaynaklı

Denetimlerle birlikte il genelinde yaşanan motosiklet kazaları da dikkat çekiyor. Jandarma sorumluluk sahasında 2023 yılında motosikletlerin karıştığı 95 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 2024 yılında bu sayı 2'si ölümlü, 143'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 145 kazaya yükseldi. 2025 yılı içerisinde ise bugüne kadar 1 ölümlü, 71 yaralanmalı olmak üzere toplam 72 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede hayatını kaybederken, 85 kişi de yaralandı. Yetkililer, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 94'ünün kask ve koruyucu ekipman kullanılmamasından kaynaklandığını vurguladı. Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren motosiklet kullanımı sebebiyle denetimlerin artarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve koruyucu ekipman kullanmaları hususunda bir kez daha uyardı. - SAKARYA