Sakarya'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Sakarya'da Mobilya Fabrikasında Yangın
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Sakarya'nın Kaynara ilçesindeki Mobilya OSB içinde bulunan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, tahta parçalarının bulunduğu alanda başladı.

Sakarya'nın Kaynara ilçesinde bulunan Mobilya OSB içinde faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mobilya OSB içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının fabrikanın depo bölümünde bulunan tahta parçalarında olduğu öğrenilirken ekipler, yangın kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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