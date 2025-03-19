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Sakarya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: 12 İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor

Sakarya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: 12 İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor
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Sakarya'da ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda bir atölyede çıkan yangına 12 itfaiye ekibi ve 30 personel ile müdahale ediliyor. Yangının, diğer üretim tesislerine de sıçradığı bildirildi.

Sakarya'da yangının çıktığı mobilya atölyesi dron ile havadan görüntülenirken, alevlere 12 ekip ve 30 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Saat 13.10 sıralarında ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan bir atölyede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının, birçok üretim tesisine de sıçradığı öğrenilirken, 12 ekip ve 30 personel yangını söndürmeye çalışıyor.

Öte yandan, yanan iş yeri dron ile havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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