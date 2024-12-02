Sakarya'da Minik Kız, Bebek Yürüteçten İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağını bebek yürütecine sıkıştıran minik kızın ailesi, meseleye çözüm bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde kızın parmağını bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ekiplerin kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtarma anı yer alıyor. - SAKARYA