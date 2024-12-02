Sakarya'da Minik Kız, Bebek Yürüteçten İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik bir kız, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Ailesinin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışma ile kızın parmağını sıkıştığı yerden çıkararak sağlıkla ulaştırdı.
Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, parmağını bebek yürütecine sıkıştıran minik kızın ailesi, meseleye çözüm bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde kızın parmağını bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ekiplerin kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtarma anı yer alıyor. - SAKARYA