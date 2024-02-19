Sakarya'da minibüs devrildi, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Dağdibi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.T. idaresindeki 41 AKP 864 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada aynı aileden sürücü E.T. Ş.T. ile Y.T. ve H.T. isimli çocuklar yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA