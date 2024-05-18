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Sakarya'da Midibüs Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen midibüs kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaali Alandere sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Turan kontrolündeki plakası öğrenilemeyen midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Turan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Mesut Turan'ın cenazesi, Yalı Mahallesi 116. Sokak'ta bulunan evinin önünden helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilecek.

Öte yandan, midibüsün kontrolden çıkarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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