Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

SAKARYA Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Nisan ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.