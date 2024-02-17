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Sakarya'da Market Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda depoda bulunan malzemeler hasar gördü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi üzerinde bulunun bir marketin depo kısmında çıktı. Marketin deposundan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan malzemelerin bir kısmının hasar aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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