Sakarya'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ekipler hızla müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Emirler Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının geniş bir alanı tehdit etmemesi için ekipler yoğun çaba harcıyor. - SAKARYA