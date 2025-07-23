Sakarya'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Sakarya'da Makilik Alanda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
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Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı yoğun çaba gösteriliyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ekipler hızla müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Emirler Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının geniş bir alanı tehdit etmemesi için ekipler yoğun çaba harcıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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