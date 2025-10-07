Haberler

Sakarya'da Lahanayla Kamufle Edilen Tırda 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda lahanalarla kamufle edilmiş 4 Afgan göçmen yakalandı. Tır sürücüsü tutuklandı ve ceza aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı tespiti üzerine V.K. (41) idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki bir tesiste durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, lahana yüklü brandanın altında kamufle edilmiş Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sürücü V.K.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, suça konu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
