Sakarya'da Kurban Bayramı İçin 3 Bin 570 Güvenlik Görevlisi
Sakarya'da Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla 3 bin 570 polis ve jandarma personeli görev yapacak. Denetimler artırılacak ve trafik güvenliği için yoğun önlemler alınacak.
Sakarya'da Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla, bayram tatili süresince il genelinde 3 bin 570 polis ve jandarma personeli görev yapacak.
Sakarya Valiliği koordinesinde alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artıracak. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler alacak. Kurban Bayramı süresince şehirde emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa