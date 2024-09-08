Sakarya'da Kural İhlali Yapan Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarına Ceza
Sakarya'da mavi ve kırmızı renkteki şehir içi toplu taşımacılığı gerçekleştiren araçlara durak harici yolcu alma, kapı açık seyir halinde olma gibi kural ihlalleri nedeniyle 29 bin 790 lira ceza kesildi.
Sakarya'da kural ihlali yapan mavi ve kırmızı renkteki şehir içi toplu taşımacılığı gerçekleştiren araçlara ceza yağdı. Durak harici yolcu alma, kapı açık seyir halinde olma gibi birçok kural ihlali yapan 32 araca 29 bin 790 lira ceza kesildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde trafik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, mavi ve kırmızı renkteki şehir içi toplu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, durak harici yolcu alma, kapı açık seyir halinde olma gibi birçok kural ihlali yapan 32 araca 29 bin 790 lira ceza kesildi. - SAKARYA
sakarya
Sıcak Gelişme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin takipçisi olacağım.