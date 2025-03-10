Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sakarya'da Kumar Operasyonu: 16 Gözaltı, 3 İş Yeri Kapandı

Sakarya'da Kumar Operasyonu: 16 Gözaltı, 3 İş Yeri Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yapılan kumar operasyonunda 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 3 işyeri geçici süreyle kapatıldı. Ele geçirilen 23 bin 400 TL paraya da el konuldu.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 16 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, 3 işyeri ise geçici süre ile faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 1-9 Mart tarihleri arasında kent genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 16 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, Adapazarı ilçesinde 2 ve Karasu'da ise 1 olmak üzere toplam 3 işyeri geçici süreyle faaliyetten men edildi. Ayrıca kumarda ele geçirilen 23 bin 400 TL paraya da el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gördüğü kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
img

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay
img

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor

Popüler platform çöktü! Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.