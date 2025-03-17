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Sakarya'da Kumar Baskını: 9 Kişiye İşlem Yapıldı

Sakarya'da Kumar Baskını: 9 Kişiye İşlem Yapıldı
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Sakarya'nın Karasu ve Adapazarı ilçelerinde yapılan kumar baskınlarında 9 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İki kahvehanede toplam 10 bin 350 lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ve Adapazarı ilçelerinde kumar oynandığı tespit edilen iki kahvehaneye yapılan baskında 9 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik baskınlarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ve Karasu ilçeleri iki kahvehanede kumar oynandığı tespit edilerek, toplam 9 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 10 bin 350 liranın ele geçirildiği baskında iki kahvehanede faaliyetlerinden men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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