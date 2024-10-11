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Sakarya'da Kredi Vermek İçin Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

Sakarya'da Kredi Vermek İçin Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı
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Sakarya'da bankalarda kara listeye alınmış kişilere yüksek faizle kredi vererek zorla mal alınmasına yol açan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Sakarya'da bankalarda kara listede olması sebebiyle kredi çekemeyen kişilere, yüksek faizle çek ve senet karşılığında para verdikleri belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 8 Ekim'de iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda suç örgütünün elebaşılığını yaptığı belirlenen İ.A. ve S.D. ile birlikte O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E isimli toplam 11 kişi şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, bankalarda kara listede olması sebebiyle kredi çekemeyenlere faizle çek ve senet karşılığında para verdiği, geri ödeme yapamayanların da mallarına zorla el koydukları belirlendi.

Sabah saatlerinde emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.A. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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