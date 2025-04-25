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Sakarya'da Kraliyet Pitonu Ele Geçirildi

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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan iş yeri aramasında bir kraliyet pitonu ele geçirildi. İş yeri sahibine ceza uygulandı.

Sakarya'da kraliyet pitonu ele geçirildi, iş yeri sahibine ceza kesildi

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince yapılan iş yeri aramasında kraliyet pitonu ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Arabacıalanı Mahallesinde Y.Y.K. isimli şahsın iş yerine arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 1 adet kraliyet pitonu ele geçirildi. Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından şahsa idari para cezası uygulanırken zehirsiz ama ülkede yasak olan piton, görevlilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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