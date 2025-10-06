Haberler

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Uçurumun Kenarında Durdu

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Uçurumun Kenarında Durdu
Güncelleme:
Serdivan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, uçurumun kenarında bulunan dikenlik alana takılarak durabildi. Olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, uçurumun kenarında durdu.

Serdivan Tepe mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak uçurumun kenarına savruldu. Araç, uçurumun hemen önünde bulunan dikenlik alana takılarak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren olay sonrası araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
