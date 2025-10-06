Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Uçurumun Kenarında Durdu
Serdivan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, uçurumun kenarında bulunan dikenlik alana takılarak durabildi. Olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi.
Serdivan Tepe mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak uçurumun kenarına savruldu. Araç, uçurumun hemen önünde bulunan dikenlik alana takılarak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren olay sonrası araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa