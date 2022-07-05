Sakarya'da KOM ekiplerinden yılın ilk yarısında kaçakçılara darbe: 217 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 42 milyon 745 bin 140 makaron, 17 bin 121 litre akaryakıt, 9 bin 700 sahte Türk lirası ve bin 600 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. KOM ekipleri tarafından son 6 ayda 153 operasyon düzenlenirken, 217 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 17 bin 121 litre akaryakıt, 26 cep telefonu, 149 gözlük, 37 kol saati, 14 tarihi eser niteliğinde obje, 10 milyon 13 bin 200 doldurulmuş, 32 milyon 731 bin 940 boş makaron, 86 bin 98 paket gümrük kaçağı sigara, 309 kilogram açık tütün, 392 paketlenmiş tütün, kaçak otomobil, 9 bin 700 sahte Türk lirası, bin 600 sahte Amerikan doları, 26 tabanca, 5 av tüfeği ve 25 tabanca şarjörü ele geçirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa