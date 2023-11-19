Sakarya'da kocasını öldüren kadın tutuklandı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını öldüren şüpheli tutuklandı. Psikolojik tedavi gören kadın, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye sevk edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen kadın, tutuklandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını öldüren şüpheli tutuklandı.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.B'nin (40) işlemleri tamamlandı.
Geyve Adliyesine gönderilen E.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Duman Mahallesi'nde, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi E.B. (40), gece saatlerinde kocası Eyüp B'nin (48) kafasına önce sert cisimle vurmuş, ardından da kesici aletle boğazından yaralamıştı. Daha sonra babası A.G'ye saldırarak boğmaya çalışan kadını 18 yaşındaki kızı engellemişti.
Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eyüp B'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.