Sakarya'da Kız Yurdunda Pornografik Film Paylaşan Öğrencilere Adli İşlem

Sakarya'da Kız Yurdunda Pornografik Film Paylaşan Öğrencilere Adli İşlem
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Sakarya'da bir kız yurdunda pornografik film izleyip sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, büyük tepkilere yol açtı.

Sakarya'da bir kız yurdunda pornografik film açarak sosyal medyada paylaşan 2 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da bir kız yurdunda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenirken haklarında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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