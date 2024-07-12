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Sakarya'da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen ve 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

10 Temmuz Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda kız meselesi sebebiyle çıktığı ileri süren kavgada iki grup birbirine girdi. Mehmet Ali Dertli (18), A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavgada Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay sonrası gözaltına alınan N.Ş., A.T., E.D. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavgada yaralanan A.C.D. ile A.Y.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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