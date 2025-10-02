Haberler

Sakarya'da Kız Meselesi Nedeniyle Darp Olayı: 18 Yaşındaki Genç Çenesi Kırıldı

Sakarya'da Kız Meselesi Nedeniyle Darp Olayı: 18 Yaşındaki Genç Çenesi Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kız meselesi yüzünden bir grup tarafından darp edilen 18 yaşındaki E.D.'nin çenesi kırıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen darp olayında 18 yaşındaki gencin çenesi kırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

27 Eylül Cumartesi günü Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kız meselesi sebebiyle 18 yaşındaki E.D., aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup tarafından darp edildi. Darp neticesinde çenesi kırılan E.D., hastanede tedavi altına alınırken darp edilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, kavgaya karışan S.K., S.Y., E.K. ve M.A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.