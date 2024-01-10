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Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Murat Yeşil'den haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, Yeşil'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında ikamet eden 36 yaşındaki Murat Yeşil'den haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri eve girdiğinde şahsın yerde cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Yeşil'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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