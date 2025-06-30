Sakarya'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Operasyonu

Sakarya'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Operasyonu
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Sakarya'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 7 aranan kişi yakalandı. Yasadışı faaliyetlerde bulunan eğlence mekanları da denetlendi.

Sakarya'da kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan huzur uygulamasında 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. 28 ve 26 Haziran tarihlerinde kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan huzur uygulamasında 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Çeşitli uyruklarda 14 düzensiz göçmen ve çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Karasu ilçesinde 2 şahısta uyuşturucu madde, 2 şahısta ruhsatsız tabanca ve 2 şahısta kurusıkı tabanca ele geçirildi. Eğlence mekanı, masaj salonu gibi toplam 64 işletme kontrol edilirken, Karasu ilçesinde 1 eğlence mekanında komi olarak çalışan yabancı uyruklu 1 kadının kayıt dışı istihdam edildiği, 7 eğlence mekanında sigara içildiği, 2 eğlence mekanının canlı müzik izni olmadığı, 1 eğlence mekanında ruhsatsız alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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