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Sakarya'da Kavşakta Kaza: Kadın Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan bir kadın yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. kontrolündeki 16 BM 883 plakalı Fiat marka otomobil ile Ö.F.Y. idaresindeki 54 ADB 629 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savruldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan B.A. isimli kadın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sakarya İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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