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Sakarya'da kavaklık alanda korkutan yangın

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavaklık alanda çıkan yangın, yükselen alevler ve ekiplerin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'da kavaklık alanda korkutan yangın

Yükselen alevler ve ekiplerin müdahalesi havadan da görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavaklık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve ekiplerin müdahale ettiği anlar dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın, Uzunçınar Mahallesi mevkiinde bulunan kavaklık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti yan yolundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi de dron ile havadan görüntülendi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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