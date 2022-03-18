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Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'nın oto kurtarıcının tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın oto kurtarıcının tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki 54 BN 738 plakalı oto kurtarıcı, kar yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 02 LH 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü A.S., çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen oto kurtarıcı içerisinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü A.S. ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Sakarya, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haberler

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