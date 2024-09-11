Sakarya'da kamyonetin yan yatması sonucu 8 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yan yattı ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindr kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA