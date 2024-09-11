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Sakarya'da kamyonetin yan yatması sonucu 8 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yan yattı ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindr kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Jandarma 3-sayfa sakarya Güncel Hendek Yaşam

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