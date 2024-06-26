Sakarya'da Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hızar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşlıbayır istikametinde ilerlemekte olan A.U. kontrolündeki 54 AJC 460 plakalı Hyundai marka kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA