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Sakarya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, D-650 kara yolunda eşya taşımak için kullanılan asansörlü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda eşya ve yük taşımak için kullanılan asansörlü kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu yönüne seyir halinde olan T.U. kontrolündeki 43 AFV 120 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 34 ESH 244 plakalı eşya taşımak için kullanılan asansörlü kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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