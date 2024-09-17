Sakarya'da Kamyondan Yola Mısır Döküldü
Kaynarca ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arka kapağının açılması sonucu yola mısır döküldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halinde olan ve kapağı açılan kamyondan yola mısırlar döküldü.
Olay, Kaynarca ilçesi Kızılcaali yolunda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon seyir halinde olduğu sırada arka kapağı açıldı. Mısırlar açılan kapaktan yola döküldü. Adeta mısır tarlasına dönen yol, bölgeye sevk edilen ekiplerce temizlendi. - SAKARYA