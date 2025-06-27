Sakarya'da Kafede Yangın Paniği

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafede çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerini küle çevirdi.

Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki kafede bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafe ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip eden bir mahalle sakini, kafenin kasıtlı yakıldığını iddia ederek, "Öncesinde bir kavga çıktı. Buralarda hep içiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Millet koşuştururken burayı yakmışlar. Bu bölgeye kamera kurulması lazım. İki gün önce burada yine yangın çıkmıştı. Maytap atıp, buraları yakıyorlar. Şimdi de burayı kasıtlı yaktılar" dedi.

"Yangın, hiçbir yere sıçramadan söndürüldü"

Evde oturduğu sırada dumanları gördüğünü söyleyen Besim Ahmet Çakar ise, "Ciddi bir yangın olduğunu fark ettik. Koştuk, olay yerine geldik. Yan tarafta oteller, evler var. Sıçrama olasılığı yüksekti. İtfaiye ekipleri geldi. Hiçbir yere sıçramadan yangın söndürüldü" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA