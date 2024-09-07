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Sakarya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kazada ezilen otomobil adeta kağıt gibi oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada otomobillerden biri adeta kağıt gibi ezildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkormanköy Mahallesi Osmanbey mevkiinde meydana gelen kazada, Barış Yaylı (45) idaresindeki 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö. (56) yönetimindeki 54 D 5445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Fiat Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezilirken Barış Yayla ve eşi C.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Barış Yaylı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Y.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil sakarya 3-sayfa Güncel trafik Akyazı

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