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Sakarya'da Kadın Tırın Altında Kaldı

Sakarya'da Kadın Tırın Altında Kaldı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki kadın, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki kadın, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Meydana gelen kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı Iveco marka tır, dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç.'ye (58) çarptıktan sonra altın aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. tır sürücüsü ise ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalışması, tırın çarpması ve altına alması, vatandaşların tır sürücüsünü uyarması ve olay yerine gelmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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