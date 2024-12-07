Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 34 Şüpheli Yakalandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da jandarma tarafından iki gün içerisinde 10 ilçede kaçakçılık, uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 34 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 05-06 Aralık tarihlerinde kaçakçılık, uyuşturucu ve aranan şahıslar ile mücadele çerçevesinde Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; cezaevi firarisi ve ayrı suçtan 5 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan E.B. (25) ve 5 ayrı suçtan 1 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.E. (36) isimli şahıslar yakalandı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde; 2 bin 550 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 236 adet tabanca fişeği, bin 410 euro nakit yabancı para, 9 bin 405 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilirken H.A. (73) yakalandı. Karasu'da aranan şahıslarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise 2 ayrı suçtan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Y. (61) yakalandı. Geyve ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Hendek'te yapılan operasyonlarda bin 350 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 19 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan E.A. (29) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hendek'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 suçtan 5 ay hapis cezası bulunan S.A. (54) ve 1 suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K. (44) isimli kişiler yakalanarak cezaevine gönderildi. Akyazı'da 17 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken mükerrer suç kaydı bulunan M.T., A.C., H.Ö., E.Ç. ve E.K. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, İ.Y.E. ve C.Y. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Akyazı'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 ayrı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.K. isimli kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda 75 gram bonzai, 1 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken yakalanan Ö.K. (39) ve Ö.K. (35) isimli şüpheliler adli makamlar tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Arifiye'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.Y. (23) ve 1 suçtan 6 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (38) isimli kişiler yakalanarak cezaevine gönderildi. Pamukova'da 8 adet uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca ele geçirilirken yakalanan M.D. (43) ifadesinin ardından serbest kaldı. Pamukova'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 1 suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş. (29) isimli kişi yakalanarak tutuklandı. Kocaali'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Avcı Takip Projesi' üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde 1 suçtan 2 yıl hapis cezası bulunan M.K. (57) isimli kişi yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ş. (31) ve 1 suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.Y. (21) yakalanarak tutuklandı. Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 1 suçtan aranması bulunan O.Ç. (28) isimli şahıs ile 1 suçtan aranması bulunan M.K. (43) isimli kişi yakalandı. Şahıslar 5 gün taahhüt verilerek serbest bırakıldı. 2 suçtan aranması bulunan S.S. (50) ile 1 suçtan aranmaları bulunan H.B. (50), P.D. (27) ve M.G. (60) isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. 1 suçtan 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalanan F.K. (25) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erenler'de gerçekleştirilen operasyonlarda da; 14 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler M.M.G. (24), O.K. (42) ve E.S. (40) adli makamlar tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. - SAKARYA