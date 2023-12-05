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Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında yakalanan 176 kişiden 7'si tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Kasım ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 176 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kasım ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 136 olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı. Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 15 kilogram kubar esrar, 934 gram skunk, 436 gram bonzai, 97 gram metamfetamin, 5 kök kenevir, 105 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 4 gram eroin, 60 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 8 adet hassas terazi, 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet gaz el bombası, 5 adet elektrikli fünye ve çeşitli madde ile kablolar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 176 şüpheliden 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 7'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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